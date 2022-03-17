Сколько человек покинули Казахстан в январе

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За январь наступившего года территорию Казахстана покинули почти 1600 человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Бюро нацстатистики АСПиР РК.

Согласно информации, предоставленной органами миграционной службы, в январе из страны уехали 1592 человек. При этом в Казахстан прибыл 1291 человек. Таким образом, сальдо миграции составило -301 человек.

По данным Бюро нацстатистики, основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.

Так, доля прибывших из стран СНГ составила 90%, выбывших – 79,5% от общего числа мигрантов.

Если сравнивать с январем 2021 года, то получится, что численность мигрантов, переезжающих в пределах республики, уменьшилась на 25,2%.

По перемещениям между регионами страны положительное сальдо миграции населения сложилось в трех крупнейших городах страны - Нур-Султане (2777 человек), Алматы (2332 человека) и Шымкенте (212 человек).

Также сообщается, что естественный прирост населения республики за январь по сравнению с прошлым годом (21,7 тыс. человек) уменьшился на 17,3% и составил 17,9 тыс. человек.

Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 10,98 человек.

В результате обработки сведений, представленных органами РАГС, за январь в Казахстане родились 31,2 тыс. человек, что на 8,7% меньше, чем за соответствующий период 2021 года (34,2 тыс. человек).

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 19,10 родившихся.

Число умерших составило 13,3 тыс. человека, что на 6,3% больше, чем в январе прошлого года (12,5 тыс. человек).

Общий коэффициент смертности составил 8,12 умерших на 1000 человек.

Кроме того, в республике зарегистрировано 274 умерших младенцев в возрасте до 1 года, что на 13,7% больше, чем в прошлом году (241 младенец).

Коэффициент младенческой смертности составил 8,79 случаев на 1000 родившихся.

Общая численность населения страны на 1 февраля составила 19 143,2 тыс. человек, в том числе городского населения – 11 389,2 тыс. (59,5%) человек, сельского населения – 7754 тыс. (40,5%) человек.

По сравнению с 1 февраля 2021 года численность населения увеличилась на 245,3 тыс. человек или на 1,3%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961314-skolko-chelovek-pokinuli-kazahstan-v-yanvare/