Какой будет погода с апреля по октябрь в Казахстане, рассказали синоптики

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Сезонный прогноз погоды на теплое полугодие с апреля по октябрь 2022 года представили метеорологи, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как уточнили метеорологи, сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров, температуры воздуха и количества осадков, выраженных в виде отклонения от нормы для рассматриваемого сезона.

Сезонный прогноз на полугодие составляется два раза в год: в середине октября на холодное полугодие, в середине марта – на теплое полугодие.

Синоптики прогнозируют, что в апреле практически на всей территории Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°, в восточной части страны – около нормы.

Но специалисты не исключают, что в переходный период – марте и апреле – могут быть и метели со снегопадами, особенно в северных регионах. Кроме того, в южных регионах возможны заморозки.

В мае средняя температура воздуха ожидается около многолетней нормы. В ряде областей в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1°, в частности в северных, центральных и восточных регионах страны.

В первые два месяца лета – в июне и июле – на большей части страны средняя температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°.

В августе температурный фон ожидается в пределах климатической нормы в большинстве областей Казахстана, выше нормы на 1° предполагается лишь в северных регионах страны.

Первые осенние месяцы еще порадуют нас теплой погодой, обещают метеорологи. В сентябре средняя температура воздуха в стране прогнозируется выше нормы на 1°, лишь в западной половине, на севере, в горных предгорных районах юга, юго-востока и востока республики температура воздуха ожидается около нормы.

В октябре же на большей части страны средняя за месяц температура воздуха будет около нормы, выше нормы на 1° прогнозируется на юго-западе и северо-западе Казахстана.

В апреле, июне, сентябре и октябре на большей части Казахстана количество осадков прогнозируется меньше нормы, в мае, июле и августе – около нормы. В июле на крайнем юго-востоке страны, в августе в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока Казахстана количество осадков ожидается больше климатической нормы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961187-kakoy-budet-pogoda-s-aprelya-po-oktyabr-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/