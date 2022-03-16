До 28 градусов мороза: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в стране на грядущие три дня – период с 17 по 19 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как указали эксперты, в грядущие три дня север Казахстана будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, который установит там морозную погоду без осадков. Столбики термометров в ночные часы достигнут 20-28 градусов мороза.

На юг страны, при этом, будет влиять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, из-за чего здесь ожидаются осадки, временами – сильные осадки (дождь, снег), а также усиление ветра и гололед.

Кроме того, произойдет и понижение температуры воздуха: днем – до 0-10 градусов тепла, ночью – до 0-10 градусов мороза.

Также в целом по республике ожидается туман.

Как указывается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается дождь, днем температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, ночью – от 0 до плюс 2 градусов тепла.

На территории Нур-Султана 17 марта будет переменная облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут минус 10-12 градусов, ночью – 22-24 градуса мороза.

В Шымкенте синоптики обещают грозу с градом. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, ночью температура опустится до 6-8 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961063-do-28-gradusov-moroza-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/