"Опасный мальчик": родители пожаловались на ученика 3 класса из-за драк в школе Павлодара

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Родители опубликовали в соцсетях жалобу на ученика 3 класса одной из школ Павлодара, а также приложили видео, на котором один ребенок бьет по лицу другого. Утверждают, что мальчик посещает секцию боевых искусств и ведет себя агрессивно по отношению к одноклассникам. Ситуацию прокомментировали в учебном заведении, передает корреспондент NUR.KZ.

В анонимном письме родителей, опубликованном в Telegram-канале "Типичный Павлодар", указывается, что речь идет об учениках третьего класса.

Говорится, что один мальчик ведет себя крайне агрессивно. При этом занимается боевыми искусствами и якобы применяет навыки на одноклассниках.

"Мы, родители учеников 3 класса, стоим перед проблемой - в нашем классе учится опасный для других детей мальчик. Его поведение крайне агрессивно: плевки в учащихся, нецензурная брань, конфликтные ситуации с применением силы.

Мальчик посещает секцию боевых искусств. Он нанес телесные повреждения другому ученику, чем вызвал у родителей опасение за здоровье своих детей. Он ведет себя так уже не первый учебный год. Его родители на просьбы повлиять на своего сына отвечают категорическим отказом и агрессией. Мы не раз писали коллективные жалобы на имя директора, все тщетно. Конфликты "решались" на уровне школы", - отмечается в жалобе.

Родители попросили совета, как поступать в подобных ситуациях.

Жалобу прокомментировали в школе, пояснив, что на видео один из двух конфликтов с учеником третьего класса.

При этом в учебном заведении отметили, что, как правило, ребенок так отвечает на оскорбления.

"Это ученики 3 класса, в ходе игры в футбол возник конфликт между двумя мальчиками. Один ребенок обозвал другого из-за того, что друг другу не дали пас. Второй ребенок разозлился и ударил. После этого инцидента прошел уже месяц и ребенок агрессивно никак себя не проявляет", - пояснила директор СОШ №42 Павлодара Ирина Тургульдинова.

Конфликт, запечатленный на видео, по словам директора школы, произошел еще раньше. В любом случае инциденты разбирали на уровне школы и на данный момент проблем нет.

"Этот инцидент был рассмотрен на уровне школы, на уровне южного отдела полиции. Рассматривали мы трижды на совете профилактики с приглашением родителей. Инцидент был исчерпан, ребята помирились, извинились друг перед другом", - отметила Ирина Тургульдинова.

В ДП Павлодарской области сообщили, что к ним по факту драк заявлений не поступало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961022-opasnyy-malchik-roditeli-pozhalovalis-na-uchenika-3-klassa-iz-za-drak-v-shkole-pavlodara/