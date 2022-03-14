СпецЦОН переехал в здание бывшего ресторана в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_kaz

СпецЦОН переехал в здание ресторана в Алматы. Один из посетителей снял видео о работе организации в стенах бывшего увеселительного заведения.

Ролик появился в паблике kris_p_kaz в Instagram. Автор показал убранство здания, куда переехал СпецЦОН.

"Тойхана уже неактуальна", - пошутил он.

В Госкорпорации "Правительство для граждан" прояснили ситуацию. Как оказалось, в это здание переехал автоЦОН № 5, который ранее располагался в здании рынка "Жетысу".

Представители компании пояснили, что связано это с многократными жалобами на отсутствие необходимых условий в старом здании, например, парковки и санузлов.

"Руководство филиала НАО "Правительства для граждан" по городу Алматы проработало возможность переезда в благоустроенное здание, которое имеет хорошую локацию, собственное парковочное пространство для посетителей, с соблюдением всех санитарных требований и норм", - прокомментировали в Госкорпорации.

В компании отметили, что данное помещение предоставляется в аренду на безвозмездной основе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960645-spetstson-pereehal-v-zdanie-byvshego-restorana-v-almaty-video/