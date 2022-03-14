Холодную воду отключат в двух микрорайонах Алматы на ночь

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Два микрорайона в Жетысуском районе Алматы на ночь отключат от холодной воды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГПК "Алматы су".

В компании пояснили, что в ночь с 15 на 16 марта с 00:00 до 09:00 холодная вода не будет подаваться в жилые дома и административные здания, расположенные на территориях микрорайонов Айнабулак-1 и Айнабулак-4.

Уточняется, что временные ограничения связаны с подключением нового водопровода к действующей системе водоснабжения.

Алматинцев призвали с пониманием отнестись к ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960636-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-dvuh-mikrorayonah-almaty-na-noch/