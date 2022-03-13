Туман, гололед и метель: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

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Ухудшение погодных условий ожидается на большей части Казахстана. Синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

14 марта на юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный ночью на юго-востоке области 15-20 м/с.

В понедельник на севере, в центре Карагандинской области прогнозируют гололед, низовую метель. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер юго-западный, западный, днем в центре, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается туман, а в Караганде - гололед.

Завтра в южной части Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

14 марта на севере Мангистауской области, согласно прогнозам синоптиков, будет туман и гололед.

Завтра на севере Кызылординской области прогнозируют туман.

Днем 14 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). В горных и предгорных районах гроза, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный в горных районах 15-20 м/с.

Сильный дождь с грозой пообещали и в Шымкенте.

В понедельник в северной половине Западно-Казахстанской области стоит ожидать низовую метель.

14 марта на востоке Акмолинской области тоже прогнозируется низовая метель. Ветер восточный, ночью на северо-востоке области порывы около 15-20 м/с.

Завтра на западе, юге Актюбинской области ожидается туман.

Напомним, что 13 марта дороги закрыли в четырех областях Казахстана из-за непогоды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960461-tuman-gololed-i-metel-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/