105-летняя жительница Мангистау раскрыла секрет долголетия

Канзия Сахауова. Кадр из видео: Хабар 24

Канзия Сахауова из Мангистауской области в январе отметила 105-летний юбилей. Женщина раскрыла секрет своего долголетия.

По словам долгожительницы, чтобы прожить больше 100 лет, нужно не волноваться и посвящать свободное время труду. Несмотря на преклонный возраст, Канзия Сахауова помнит имена всех внуков и праправнуков, сообщает телеканал "Хабар 24".

105-летняя жительница Мангистау считает, женщины всегда должны следить за своим внешним видом. Серебряные кольца, серьги и шашбау – любимые украшения долгожительницы.

"Секрет долголетия – в труде и в благодарности другим людям. Я стараюсь каждый день встречать с улыбкой. И, конечно, следить за своим внешним видом. Женщина должна быть красивой даже в 105 лет!" - считает долгожительница.

Как отметили корреспонденты, иногда бабушка достает старую швейную машинку и шьет вещи.

Муж Канзии Сахауовой в годы войны погиб на фронте. Она осталась с двумя детьми на руках. Сильная женщина не только вырастила их, но и стала примером для многих. В свое время работала в колхозе и была депутатом.

"Секрет долголетия она нам объясняет тем, что все годы молодости, все военные годы, она трудилась, не покладая рук. Сейчас молодежь – лентяи, поэтому и болеют. А я даже хоть и поболею, чай попила, шубат попила и побежала пахать. Бабушкой мы гордимся и все ее любим. Мы у нее советов просим. На сегодняшний день люди думают, что в 105 лет разум у нее не такой. Нет. Она помнит даже наши детские годы", - рассказывает о Канзие Сахауовой жительница Актау Сауле Алиева.

Корреспонденты рассказали, что недавно долгожительница перебралась в Актау по состоянию здоровья. Тем не менее, это не останавливает всех желающих получить благословение от долгожительницы перед каким-то важным событием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960433-105-letnyaya-zhitelnitsa-mangistau-raskryla-sekret-dolgoletiya/