"Россияне мешками скупают продукты в Уральске и Актобе": информацию прокомментировали в ЗКО

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В управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области прокомментировали сообщения СМИ о массовой скупке продуктов россиянами, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "россияне мешками закупают продукты на рынках Уральска и Актобе".

По поводу ситуации в Западно-Казахстанской области чиновники официально заявили, что информация не соответствует действительности.

"Управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития Западно-Казахстанской области был осуществлен оперативный мониторинг ситуации в торговых объектах.

Проведен обход основных рынков, а также получена информация от основных оптовых реализаторов продуктов питания в Уральске.

Ажиотажного потребительского спроса на товары со стороны населения области и граждан соседних стран не отмечается. Реализация товаров осуществляется в привычных объемах.

По словам представителя одного из крупнейших поставщиков продуктов питания ТОО "Шанс", повышенного спроса на продукты питания также не наблюдается, а на складах торговых объектов имеется достаточный объем необходимых товаров", - отметили в управлении предпринимательства и индустриально- инновационного развития региона.

Представители исполнительных органов призывают население не создавать искусственный ажиотаж, который может вызвать необоснованный рост цен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960214-rossiyane-meshkami-skupayut-produkty-v-uralske-i-aktobe-informatsiyu-prokommentirovali-v-zko/