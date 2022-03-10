Вспышка бешенства среди коров произошла в Карагандинской области

Иллюстративное фото: pixabay.com

Карантинные ограничения ввели в одном из сел Карагандинской области - здесь зафиксировали вспышку бешенства среди крупного рогатого скота, передает КТК.

По данным телеканала, хозяева скота обратили внимание на опасные симптомы у коров - хриплое мычание, паралич конечностей, слюнотечение и шаткую походку.

В столичной лаборатории проанализировали взятые образцы и подтвердили, что скот заразился бешенством.

В крестьянском хозяйстве, где выявили опасный диагноз, уже запретили ввоз и вывоз мясной и молочной продукции. Специалисты попросили местных жителей внимательно следить за своим здоровьем, поскольку бешенство опасно и для людей.

Ветеринары считают, что бешенством домашний скот мог заразиться через укусы диких животных.

"Скотину, которая пала, это четыре головы в возрасте от 2 до 5 лет, мы сожгли. В самом селе сейчас проводится обязательная вакцинация из средств республиканского бюджета. Причина возникновения бешенства – укус дикого животного.

Также владельцам павших коров будет выплачена компенсация в зависимости от возраста, это от 100 до 300 тысяч тенге", - сообщил глава областной инспекции Комитета ветеринарного контроля МСХ РК Данияр Мергазин.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959972-vspyshka-beshenstva-sredi-korov-proizoshla-v-karagandinskoy-oblasti/