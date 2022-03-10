Талая вода чуть не затопила несколько сел в Павлодарской области

Работы по откачке воды. Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Павлодарской области из-за резкого потепления талая вода чуть не затопила несколько сел. Спасатели в экстренном порядке проводили работы по откачке воды, сообщается на официальном сайте областного ДЧС.

6 марта о затопленных улицах сообщили из села Берлик Баянаульского района. Об этом на брифинге заявил начальник Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций ДЧС Павлодарской области Акылбек Баяхметов.

Сообщается, что в связи с обильными осадками были затоплены придворовые территории и дорога. По данным ДЧС, уровень воды доходил до 4-5 сантиметров.

На месте происшествия работали 11 человек, 3 единиц техники и 1 мотопомпа. Работы по откачке воды завершились во вторник, 8 марта. Сообщается, что всего было откачано 1400 кубометров воды.

Также 7 марта в селе Коктобе Майского района произошло подтопление дворовой территории. Силами ДЧС и МИО проводились работы по откачке талых и дождевых вод.

"Всего приняли участие 22 человека, 4 единицы техники и 5 мотопомп. Всего было перекачено 4500 кубических метров. 8 марта 2022 года в 16 часов 30 минут работы были завершены", – отметил Акылбек Баяхметов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959960-talaya-voda-chut-ne-zatopila-neskolko-sel-v-pavlodarskoy-oblasti/