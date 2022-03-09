Водитель перевозил легковушку в кузове "ГАЗели" в Алматы (видео)

Кадр из видео очевидца: instagram.com/krisp_almaty

В соцсетях распространилось видео, на кадрах которого легковой автомобиль перевозят в кузове небольшого грузовика. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов сообщил в своем официальном Instagram, что нарушителя привлекли к ответственности.

Ролик появился в соцсетях сегодня. На кадрах видно, как в кузове грузового авто перевозят автомобиль BMW.

По информации Абдрахманова, проверка была поручена сотрудникам полка патрульной полиции ДП Алматы. Правонарушитель установлен, им оказался мужчина 1990 года рождения.

Нарушитель был привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения" КоАП РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959934-voditel-perevozil-legkovushku-v-kuzove-gazeli-v-almaty-video/