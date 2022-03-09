Казахстанка нашла пропавшего 20 лет назад сына

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Жительница Рудного нашла пропавшего 20 лет назад сына. Помогли ей в этом полицейские. Историей семьи на брифинге поделился старший инспектор управления миграционной службы ДП Костанайской области Чингиз Курмангалиев, передает корреспондент NUR.KZ.

Рудненские стражи порядка совместно с российскими коллегами установили местонахождение 50-летнего мужчины, который, как оказалось, сейчас живет в Красноярске.

Мать без вести пропавшего рассказала, что в 1991 году сын уехал на учебу в Красноярский край. Более 20 лет он не выходил на связь. В последний раз молодой человек приезжал в гости в 2002 году.

Казахстанка даже обращалась за помощью в "Жди меня".

Сейчас же в результате совместных действий полицейских двух стран восстановлены родственные связи.

Жительница Рудного поблагодарила сотрудников за профессионализм и помощь в розыске сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959851-kazahstanka-nashla-propavshego-20-let-nazad-syna/