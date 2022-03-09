Снег, дождь и сильный мороз: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские синоптики составили прогноз погоды в стране на грядущие три дня с 10 по 12 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали эксперты, северная половина республики также остается под влиянием антициклона, с которым сохранится морозная погода без осадков. В ночные часы столбики термометров в этих регионах опустятся до 17-28 градусов мороза.

На запад и юг страны, тем временем, выйдет южный циклон, с приходом которого ожидаются осадки: на западе - снег с метелями, на юге - дождь. В горных и предгорных районах будут сильные осадки, туман и гололед.

Через территорию Казахстана также пройдет фронтальная зона, с которой наступит усиление ветра до 15-20 м/с и вероятными порывами до 23-28 м/с.

Как указывается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы будет снег с дождем. Днем температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, ночью - плюс 3-5 градусов.

На территории Нур-Султана синоптики обещают переменную облачность без осадков, днем столбики термометров покажут минус 8-10 градусов, ночью - минус 15-17 градусов.

В Шымкенте 10 марта ожидается дождь, днем воздух прогреется до 14-16 градусов, ночью будет плюс 3-5 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959823-sneg-dozhd-i-silnyy-moroz-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-kazahstane-na-blizhayshie-dni/