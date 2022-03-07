Ночные морозы до -25 градусов ожидаются в Казахстане

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С 8 по 10 марта в северных частях Казахстана ожидаются морозные ночи до -25 градусов, тогда как на юге и западе страны температура воздуха наоборот поднимется, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Синоптики сообщают, что в середине текущей недели на северную половину территории Казахстана будет влиять очередной антициклон. Из-за него погода в северных регионах будет преимущественно без осадков, но температура воздуха снизится.

По прогнозам метеорологов, в ночные часы температура воздуха в этих регионах опустится до -15…-25 градусов мороза.

В западных и южных частях Казахстана ситуация будет иной. Температура воздуха здесь поднимется, и днем будет достигать 10…20 градусов тепла, сообщают синоптики. Причиной этому станет выход южного циклона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959681-nochnye-morozy-do-25-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/