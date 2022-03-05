"Из татешки в девушку": павлодарка отсудила деньги за неудачное фото в Instagram

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Павлодарка подала в суд на 4 человек с требованием о запрете использования своих фотографий и взыскании компенсации морального вреда. Подробности этого дела озвучиваются на официальном сайте областного суда.

Установлено, что девушка направила свои снимки по WhatsApp знакомой, которая затем в своем статусе выложила коллаж из трех фотографий истицы с надписью: "Крутой результат. Девушки, подарите себе здоровье, красоту и молодость. Вы можете себе это позволить! Из татешки в девушку".

На данных кадрах павлодарку показали до и после похудения. Истица в ответ на размещение ее фотографий отправила приятельнице сообщение со словом "рахмет" и два смайла.

Через некоторое время коллаж снова появился в статусе ответчицы вместе с рекламой объявленного марафона по избавлению от лишних килограммов, на что женщина попросила знакомую больше не выкладывать ее снимки, та согласилась.

Однако позже все тот же коллаж в Instagram разместили еще несколько пользователей. Подобное возмутило павлодарку, она потребовала удалить посты, они это сделали.

Девушка обратилась в суд. Свои требования она мотивировала тем, что ответчики без ее разрешения опубликовали в Instagram фотографии, на которых она была изображена не в лучшей физической форме, после чего ей начали звонить разные люди и насмехаться, выражая эмоции в неприличной форме.

Из-за перенесенного стресса у нее начались проблемы со здоровьем, появились панические атаки.

Истица попросила суд запретить ответчикам дальнейшее распространение ее снимков в Instagram, а также взыскать в солидарном порядке компенсацию морального вреда в сумме 800 000 тенге.

Суд удовлетворил ее иск частично. С одного человека взыскано 40 000 тенге, с остальных - по 5 000 тенге. В остальных требованиях отказано.

Однако павлодарка подала апелляцию и попросила удовлетворить ее иск в полном объеме. Но решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Постановление вступило в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959532-iz-tateshki-v-devushku-pavlodarka-otsudila-dengi-za-neudachnoe-foto-v-instagram/