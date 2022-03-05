Движение по двум улицам будет затруднено в течение двух дней в Алматы

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В южной столице начались работы по промывке и очистке инженерных сетей канализации, которые проводятся каждый год, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

В ведомстве, ссылаясь на заявление ГКП "Алматы су", предупредили алматинцев о том, что с 5 по 7 марта будут проводится очистные работы в Медеуском районе с привлечением специальной техники.

По этой причине в указанные дни будет затруднено движение по улицам Шевченко и Курмангазы от проспекта Достык до улицы Сейфуллина.

Подчеркивается, что данные работы необходимы для бесперебойного отвода стоков. Каждый год в городе промывается и прочищается более 1000 км инженерных сетей канализации и 70 тысяч канализационных колодцев.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее корректировать маршруты по указанному участку дороги", - указано в сообщении.

При возникновении вопросов алматинцы могут обратиться по телефону для справок: 8 (727) 274-66-66.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959487-dvizhenie-po-dvum-ulitsam-budet-zatrudneno-v-techenie-dvuh-dney-v-almaty/