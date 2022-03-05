"Просто издевательство": статуями "красавиц" возмущены жители Актау (видео)

Кадр из видео: КТК

Жители Актау потребовали убрать скульптуры двух "красавиц", которые установили еще в прошлом году. Говорят, что "девушки" пугают детей, а взрослым портят настроение. Ситуацию прокомментировали в городском акимате, передает КТК.

Статуи с прошлого года уже дважды реставрировали, но краше от этого, говорят жители, они не стали.

"Дочка пришла с тренировки, она ходит каждый раз мимо них, и каждый раз задает вопрос: "Мама, а что с девушками?". Я уже не выдержала, решили озвучить это в массы, потому что действительно это просто издевательство", - возмущается горожанка Мирослава Сурженко.

Другая жительница Актау Майя Кононенко говорит, что была в шоке, когда увидела, что сделали со скульптурами.

"Очень обидно. Тем более это Казахстан, это костюмы национальные. Какая-то просто насмешка", - сетует женщина.

Скандальные статуи обсуждают многие. Говорят, одна из девушек явно страдает косоглазием. Вторая будто забыла смыть вчерашний макияж. Большинство пользователей считает, что от подобных "красавиц" нужно поскорее избавиться.

В акимате внешний вид скульптур объясняют погодными условиями. Якобы краска подвергается воздействию солнца и осадков. В ближайшее время их снова отреставрируют.

Чиновники отмечают, что прислушались к мнению горожан, поэтому на этот раз призовут подрядчиков привлечь профессиональных художников.

"В последний раз их красили в августе. Сейчас уже пришел срок обновлять внешний облик скульптур. Проблема в том, что из-за нашего теплого климата краска растекается и дождями портится. Мы привлекли к работам компанию, которая занималась этим и в прошлом году. Они дополнительно покрасят", - сообщил главный специалист городского отдела ЖКХ Бахтияр Максатов.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959423-prosto-izdevatelstvo-statuyami-krasavits-vozmuscheny-zhiteli-aktau-video/