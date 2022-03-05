Алматинцы пожаловались на бомжей и наркоманов, устраивающих вечеринки на кладбище

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Жители микрорайона Ожет боятся подходить к местному кладбищу. По их словам, бомжи наркоманы и проститутки устраивают на могилах вечеринки, передает КТК.

По словам местных жителей, кладбище ничем не ограждено, поэтому там стали появляться незваные гости, которые, по их словам, распивают спиртное, оскверняют могилы и оставляют после себя горы мусора, в том числе шприцы и средства контрацепции.

"Здесь бомжи заходят, наркоманы заходят. Сейчас под снегом не увидели; если б весна была, я показал бы вот эти шприцы, карбы и презервативы. Стыдно говорить, но это все здесь происходит. Этот беспредел никак не прекратится, пока мы не отгородим", - жалуется Аскар Касенов.

Также жители Ожета рассказали, что на кладбище заходил скот и проваливался в пустые могилы. Многие перестали выпускать на улицу детей из соображений безопасности.

"Кладбище – это все-таки память нашим предкам. Раньше еще как-то что-то было. А сейчас свалку из него делают. Жалко просто. Скот ходил, скот забредает, когда еще стада были. Проваливались и люди в могилу, и дети падали в могилы, животные ноги ломали", - утверждает местная жительница Галина Ермолаева.

По словам корреспондентов, местные жители уже 10 лет просят решить проблему с заброшенным кладбищем - требуют сделать нормальный забор. С такой просьбой неоднократно обращались в акимат.

В 2019-м городской комбинат ритуальных услуг прислал бумагу о том, что по периметру кладбища установили металлический забор, однако на самом деле его нет, отметили корреспонденты.

Чтобы хоть как-то огородить погост, местные жители самостоятельно натянули колючую проволоку, но она не сдерживает тех, кто приходит на кладбище и оставляет мусор.

В городском спецкомбинате ритуальных услуг пояснили: до обращения жителей о кладбище вообще не знали. Сейчас оформляют документы, после будут искать деньги на забор.

"Официальной передачи кладбища со стороны аппарата акима Алатауского района г. Алматы не было. Данное кладбище было выявлено после обращения жителей, проживающих в микрорайоне Ожет Алатауского района. Кладбище является местечковым, закрытым, недействующим, площадью приблизительно 0,3 га. На данный момент ведется процедура оформления кладбища. После изготовления правоустанавливающих документов будут запрашиваться средства на благоустройство кладбища в виде ограждения", - заявили в ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг Алматы".

Также жители Ожета просят власти обратить внимание на их микрорайон в целом. Жалуются, что, кроме кладбища там еще проблемы с уличным освещением и водопроводом.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959397-almatintsy-pozhalovalis-na-bomzhey-i-narkomanov-ustraivayuschih-vecherinki-na-kladbische/