Ветер 30 м/с и более: штормовое предупреждение объявили в 10 регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики предупредили жителей 10 регионов страны о штормовой погоде на завтра, 5 марта. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

5 марта на западе и на юге Акмолинской области ожидается туман с порывистым ветром до 15-20 м/с.

В Кокшетау завтра также ветер с порывами до 15 м/с.

В Нур-Султане временами возможен туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Утром и днем 5 марта в горных районах Жамбылской области синоптики обещают сильный дождь и грозу. Ветер усилится до 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Таразе завтра днем ожидается гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с, временами - 25 м/с.

5 марта на северо-востоке и в центре Актюбинской области будет гололед. Днем на севере региона возможна низовая метель. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20, днем на юге области - 25 м/с.

В Актобе завтра днем прогнозируется низовая метель. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

5 марта на западе и в центре Костанайской области будет гололед и туман. На востоке и юге региона - низовая метель. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

В Костанае завтра днем ожидается дождь и гололед с порывистым ветром до 15-20 м/с.

Днем 5 марта на западе Павлодарской области будет дождь со снегом, гололед и ветер до 15-20 м/с. На юго-западе региона ожидается туман.

Завтра в северной и центральной части Восточно-Казахстанской области возможен туман и гололед. Ночью в центре региона ожидается низовая метель. Скорость ветра составит 15-20 м/с, днем возможны порывы до 23 м/с.

В Усть-Каменогорске и Семее днем 5 марта прогнозируется ветер до 15-20 м/с.

Завтра на востоке и на севере Западно-Казахстанской области области ожидается туман и гололед.

В Уральске 5 марта также будет гололед. Ночью и утром прогнозируетсятуман.

Ночью 5 марта на большей части Кызылординской области ожидается дождь с ветром до 15-20 м/с, днем могут быть порывы до 25 м/с.

В Кызылорде 5 марта будет ветер до 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с.

Завтра на севере, на востоке и в центре Карагандинской области будет туман и гололед.

В Караганде и в Жезказгане ночью и утром 5 марта синоптики также обещают туман и гололед. Плюс ко всему, в городах усилится ветер, возможны порывы до 18 м/с.

5 марта на западе Атырауской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), а также ветер до 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.

В Атырау завтра также будет ветер до 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959386-veter-30-ms-i-bolee-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-10-regionah-kazahstana/