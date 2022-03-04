Весенний призыв на срочную воинскую службу начался в Казахстане

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В Казахстане стартовал весенний призыв на срочную службу в рядах Вооруженных сил, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2022 года".

В целом же призывная кампания стартовала 1 марта и продлится до 30 июня. За 4 месяца ряды Вооруженных сил, других войск и воинских формирований пополнят около 17 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет.

Как пояснили в Минобороны, в первую очередь комплектуются подразделения Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, затем – воинские части Вооруженных сил, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардии.

Мероприятия призывной кампании организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Будущие солдаты дважды пройдут ПЦР-исследование на COVID-19: на сборных пунктах и по прибытии в воинские части.

Оповещение призывников осуществляется посредством рассылки SMS-сообщений через сервис единого контакт-центра 1414, а также персональными повестками, которые направляются на домашние и рабочие адреса.

Призыв организуется и обеспечивается местными исполнительными органами. Призывные комиссии возглавляют заместители акимов областей, городов, районов.

Необходимо отметить, что с 1 марта минувшего года отсрочка или освобождение от призыва являются государственными услугами и предоставляются гражданам через портал Электронного правительства.

В каждом Департаменте по делам обороны функционируют проектные офисы "Қарулы Күштер – адалдық алаңы", где призывники и их родители могут получить всю необходимую информацию.

Интересующие вопросы можно также отправить на блог министра обороны, официальные аккаунты Министерства обороны в социальных сетях и электронную почту местных органов военного управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959379-vesenniy-prizyv-na-srochnuyu-voinskuyu-sluzhbu-nachalsya-v-kazahstane/