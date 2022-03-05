Подорожали ли цветы к 8 марта в этом году в Алматы (фото)

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Алматинские цветочники уже вовсю готовятся к празднику 8 марта. Уже несколько дней в цветочных магазинах немало покупателей, а сами флористы собирают букеты и предлагают красивое оформление. Мы решили узнать, подорожали ли цветы в этом году в связи с возможным ростом цен в целом и из-за скачка курса доллара в частности, передает NUR.KZ.

Самые популярные цветы, по традиции, - весенние тюльпаны и розы. Как правило, их "выписывают" из Голландии. Естественно, говорят продавцы, цены на них поднялись именно из роста курса иностранной валюты.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так, говорит одна из продавщиц, пионовидные розы, которые пахнут и раскрываются как пионы, обойдутся в 2-2,5 тысячи тенге. Розы, что называется, попроще - в 1000 тенге. За штучку, разумеется.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тюльпаны дешевле - 700 тенге за цветочек.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Цены космические, потому что 8 марта, - смеется одна из тех, кто торгует цветами. - В этом году поднялись на процентов 20-30. Конечно, это связано с долларом, потому что мы покупаем из Голландии".

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Букеты можно найти от 8 тысяч тенге и выше. Самый дорогой готовый букет - 20 000 тенге. Что касается сборных, так сказать, по желанию клиента, то тут нет предела как фантазии, так и максимальной стоимости.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среднего размера, но милый букетик из нескольких видов цветов обойдется в 6000 теге.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Есть и цветы стоимостью одной веточки в целый букет. Например, веточка гортензии стоит 5000 тенге. Такова же цена и веточки лилии, которая источает необыкновенный аромат.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Есть и хорошие новости - как уверяют продавцы, дальнейшего роста цен они пока не ожидают и не планируют.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959333-podorozhali-li-tsvety-k-8-marta-v-etom-godu-v-almaty-foto/