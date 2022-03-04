Осадки по всему Казахстану: какой будет погода в стране в ближайшие дни

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Эксперты составили прогноз погоды в Казахстане на грядущие три дня с 5 по 7 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В грядущие выходные, по данным синоптиков, к территории Казахстана будет смещаться циклон из районов Средиземного моря. Он принесет с собой большое количество влажных воздушных масс.

По этой причине почти по всей стране в выходные дни ожидаются сильные осадки: на севере и в центре - в виде дождя и снега, в остальных областях - в виде дождя.

Также по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северной части - низовая метель.

Как указывается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается переменная облачность без осадков, днем воздух прогреется до 13-15 градусов тепла, ночью будет 2-4 градуса тепла.

На территории Нур-Султана будет снег с дождем, днем столбики термометров покажут плюс 2-4 градуса, ночью - минус 3-5 градусов.

В Шымкенте 5 марта синоптики обещают дождь, днем температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, ночью - 8-10 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959252-osadki-po-vsemu-kazahstanu-kakoy-budet-pogoda-v-strane-v-blizhayshie-dni/