Осадки по всему Казахстану: какой будет погода в стране в ближайшие дни
Эксперты составили прогноз погоды в Казахстане на грядущие три дня с 5 по 7 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
В грядущие выходные, по данным синоптиков, к территории Казахстана будет смещаться циклон из районов Средиземного моря. Он принесет с собой большое количество влажных воздушных масс.
По этой причине почти по всей стране в выходные дни ожидаются сильные осадки: на севере и в центре - в виде дождя и снега, в остальных областях - в виде дождя.
Также по республике будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северной части - низовая метель.
Как указывается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы ожидается переменная облачность без осадков, днем воздух прогреется до 13-15 градусов тепла, ночью будет 2-4 градуса тепла.
На территории Нур-Султана будет снег с дождем, днем столбики термометров покажут плюс 2-4 градуса, ночью - минус 3-5 градусов.
В Шымкенте 5 марта синоптики обещают дождь, днем температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, ночью - 8-10 градусов тепла.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959252-osadki-po-vsemu-kazahstanu-kakoy-budet-pogoda-v-strane-v-blizhayshie-dni/