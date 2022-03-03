Мужчина обматерил врача в Павлодарской области

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Житель Иртышского района оказался в больнице примерно в час ночи. Что именно разозлило пациента, неизвестно. Свой гнев он выместил на врача и обматерил его. Это стало поводом для разбирательства в суде, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Иртышский районный суд Павлодарской области.

Сельский житель эмоционально высказался в адрес врача Иртышской районной больницы. Произошло это 14 февраля.

Свидетелей было предостаточно. За нецензурную брань мужчину привлекли к административной ответственности по факту неуважения к медицинскому работнику при исполнении им своих должностных обязанностей.

"В суде гражданин признал вину полностью и просил назначить штраф, поскольку работает и имеет возможность его оплатить. Потерпевший по мере взыскания полагался на усмотрение суда", - сообщили в пресс-службе Иртышского районного суда.

В итоге на сельчанина наложили штраф почти в 92 тысячи тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959110-muzhchina-obmateril-vracha-v-pavlodarskoy-oblasti/