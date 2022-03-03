5 сотрудников детсада наказали из-за пропажи ребенка в Шымкенте

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В Шымкенте 5 сотрудников детского сада наказали из-за пропажи ребенка. Об этом сообщили в городском управлении образования, передает Vera.kz.

В государственном детском саду №60 пропал ребенок. Воспитатель вывела малыша из группы навстречу к бабушке, но он убежал. Неизвестно, как мальчику удалось незамеченным выйти на улицу.

Искали его, по данным управления образования, примерно полчаса. Пришлось привлекать даже полицейских

После инцидента дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора получили методист Куралбаева, воспитатель группы Низтаева, дежурный воспитатель Аширова и охранник детского сада Юнусов. Также выговор объявлен заведующей Байхарашевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959051-5-sotrudnikov-detsada-nakazali-iz-za-propazhi-rebenka-v-shymkente/