В ближайшие дни в Казахстане потеплеет

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Эксперты казахстанской погодной службы составили прогноз погоды в стране на ближайшие три дня – период с 3 по 5 марта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как указали синоптики, несмотря на наступление календарной весны, жители севера и востока Казахстана еще не успели ее почувствовать. Причиной тому стал холодный антициклон, который удерживал в этих регионах морозную погоду без осадков.

Тем не менее, уже 4 марта к территории нашей страны начнет смещаться циклон из районов Средиземного моря, который несет с собой большие запасы влаги и тепла. Он изменит погоду в республике, принеся с собой осадки и долгожданное повышение температуры воздуха.

Примерно в это время столбики термометров днем в северных регионах поднимутся до 0-5 градусов тепла, а в южных регионах и вовсе – до 15-20 градусов тепла.

Как указывается на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут 9-11 градусов тепла, ночью – от нуля до плюс 2 градусов тепла.

На территории Нур-Султана также будет переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит минус 3-5 градусов, ночью – 13-15 градусов мороза.

В Шымкенте 3 марта осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла, ночью температура упадет до 1-3 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958889-v-blizhayshie-dni-v-kazahstane-potepleet/