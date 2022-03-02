Лихача на Gelandewagen наказали в Алматы после видео в соцсетях

Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Водителя автомобиля Mercedes-Benz G-класс привлекли к ответственности за езду по встречной полосе. Об этом на своей официальной странице в Instagram рассказал замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

Ролик с лихачом появился в соцсетях. На кадрах можно заметить, как на одной из улиц города внедорожник марки Мercedes пересекает двойную сплошную и проезжает по встречной полосе.

Как рассказал Абдрахманов, сотрудники патрульного полка полиции ДП Алматы начали проверку по данному факту. Они установили нарушителя, им оказался мужчина 1982 года рождения.

Его привлекли к ответственности за выезд на "встречку", был составлен административный протокол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958757-lihacha-na-gelandewagen-nakazali-v-almaty-posle-video-v-sotssetyah/