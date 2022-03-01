Торты высотой в 2 метра и весом в 50 кг создает актюбинец

Даурен Есказы. Фото: из личного архива/diapazon.kz

С 10 лет Даурен Есказы грезил о тортах, а сейчас он является одним из ярких мастеров-кондитеров в Актобе. Высота его кулинарных шедевров иногда достигает 2 метров, а самый тяжелый торт весил 50 килограммов, передает "Диапазон".

42-летний Даурен Есказы родился и вырос в селе Жарык Хобдинского района. С самого дет­ства у него была мечта создавать кондитерские шедевры.

С 10-11 лет он уже готовил дома булочки и вафли, рецептов ни у кого не просил, а просто наблюдал и запоминал. Только вот родные его увлечений не одобряли.

"У нас семья большая, но моя выпечка особо никого не радовала. Меня, наоборот, ругали за то, что я вообще готовлю. Особенно старший брат постоянно ругал, но я все равно продолжал готовить. Когда подрос, старший брат меня отправил учиться на инспектора таможни. У меня есть диплом, но я никогда не работал по этой специальности", - рассказывает актюбинец.

Свободное время будущий мастер тратил на обучение кондитерскому делу. Сейчас Даурен Есказы готовит все виды тортов и пирогов, делает свадебные и даже шоу-торты.

Мужчина отмечает, что за эти годы приготовил сотни тортов. У него есть своя команда, которая выпускает до 70 изделий в день. Он не устает, а получает удовольствие от своей работы.

Даурен Есказы. Фото: из личного архива/diapazon.kz

"В последнее время выросли заказы на шоу-торты. Я этому специально обучался, ездил на мастер-классы в Алматы", - рассказывает Даурен.

В своем деле главным он считает умение правильно готовить. Старается не добавлять в продукцию красители, чтобы все было натуральным.

Признается, что к критике относится спокойно и никого не слушает, потому что так он зарабатывает на хлеб и обеспечивает свою семью. Тем более, что, например, в Турции и Болгарии готовят в основном мужчины, а вот в нашей стране редко можно встретить мужчину-кондитера.

"Но я не стесняюсь, наоборот, горжусь собой, своим делом. Моя работа приносит мне радость. Если мне кто-то скажет идти работать строителем, сварщиком, то я не смогу, потому что это не мое призвание", - замечает кондитер.

Говорит, что дома готовит редко.

"Я женат. У меня две дочери, одна в 10 классе, другая в 8-м, я и их порой обучаю кондитерским хитростям. Им нравится готовить тортики, выпечку. Помогаю ли я жене готовить? Иногда. Чаще всего меня нет на кухне. Дома должна быть домашняя еда", - считает Даурен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958566-torty-vysotoy-v-2-metra-i-vesom-v-50-kg-sozdaet-aktyubinets/