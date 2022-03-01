Какой будет погода в марте в Казахстане, рассказали синоптики

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики РГП “Казгидромет” рассказали, какой будет погода в марте в Казахстане, передает NUR.KZ.

Как отметили синоптики, характерным для весенних синоптических процессов является частая смена циклонов и антициклонов. Интенсивный вынос тепла из районов Черного и Средиземного морей, притоков холода из районов Скандинавии, Западной и Восточной Сибири может обусловить резкие перепады температуры воздуха и неустойчивую погоду.

"В этом году, в середине первой декады марта, теплая весенняя погода не на долго порадует жителей большинства регионов Казахстана. Средняя месячная температура воздуха в марте на большей части страны ожидается выше климатической нормы на 1-2°С, около нормы - в Западно-Казахстанской области и на крайнем северо-западе Атырауской области.

Количество осадков в марте предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы - на севере и западе Казахстана", - рассказали метеорологи.

В начале первой декады марта прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха на большей части республики. Температура воздуха ночью опустится:

на западе, северо-западе до -5-15°С;

на севере, в центре и востоке до -15-25°С;

в южных регионах страны до -3-11°С.

По данным синоптиков, основной фон дневных температур воздуха составит:

на северо-западе страны: -3+2°С;

в северной половине Казахстана: -3-8°С;

в южной половине: +8+15°С, на крайнем юге до +20°С.

"В середине декады циклоны из районов Средиземного моря и Новой Земли будут определять погоду на большей части территории Казахстана. Пройдут осадки, в северных регионах в виде дождя и снега, временами низовая метель, в южных регионах преимущественно дождь, на западе, в горных и предгорных районах пройдут сильные осадки. Усиление ветра ожидается с порывами до 15-25 м/с, на юго-западе прогнозируются пыльные бури. Не исключены туманы и гололедные явления", - рассказали синоптики.

После волны холода ожидается кратковременное повышение температуры воздуха:

в северных, центральных и восточных регионах страны: ночью до 0,-8°С, днем до 0,+5°С;

в южной половине страны: ночью до +2+10°С, днем до +13+20°С;

лишь на западе страны ожидается небольшое понижение температуры воздуха днем до 0,-8°С.

В конце декады, с перемещением западного антициклона, ожидается прекращение осадков и вновь понижение температуры воздуха: в северной половине ночью до -10-17°С, днем до -5-10°С, в южной половине ночью до 0,-8°С, днем до +3+8°С.

"Во второй и третьей декадах месяца неустойчивый характер погоды, с осадками (дождь, снег), усилением ветра ожидается преимущественно в северных, центральных и восточных регионах страны, что будет связано с частым прохождением атмосферных фронтальных разделов. Туман, гололед прогнозируются часто на большей части Казахстана", - говорится в сообщении.

Ожидается колебание температуры воздуха:

в западных регионах ночью от -7-15°С до -2+3°С, днем от +3+8°С до +16+21°С;

в северных, центральных, и восточных регионах республики ночью от -12-23°С до 0,+5°С, днем от -1-6°С до +11+16°С;

на юге, юго-востоке ночью от -3-8°С до +5+10°С, днем от -4+1°С, до +18+23°С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958562-kakoy-budet-pogoda-v-marte-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/