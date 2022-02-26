Сирены включат 1 марта по всему Казахстану для проверки системы оповещения

Системы оповещения населения: МЧС РК

1 марта в рамках Всемирного дня Гражданской обороны по всей стране пройдет проверка систем оповещения. Кратковременно будут включены электросирены и сиренно-речевые устройства, сообщается на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

"В рамках Всемирного дня Гражданской обороны, 1 марта 2022 года с 09:00 по 12:00 часов запланировано проведение республиканской проверки системы оповещения гражданской защиты", – говорится в сообщении.

На сайте отметили, что оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях является основной мерой безопасности.

"В ходе проверки системы оповещения предполагается кратковременное включение электросирен и сиренно-речевых устройств (громкоговорителей), а также осуществление перехвата эфира телевизионных и радиоканалов, размещения информации на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях", – предупредили в МЧС.

Отмечается, что всем гражданам необходимо включить телевизоры и радиоприемники после того, как они услышат звуковой сигнал.

Важно также прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Также сообщается, что будет проверена исправность локальных систем оповещения на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях.

"Проведение республиканской проверки системы оповещения направлено на поддержание в готовности оборудования оповещения и защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций", – подчеркнули в Департаменте информатизации, цифровизации и связи МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958113-sireny-vklyuchat-1-marta-po-vsemu-kazahstanu-dlya-proverki-sistemy-opovescheniya/