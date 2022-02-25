Какой будет погода в Казахстане в последние дни зимы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют осадки и похолодание, сообщается на официальном сайте метеослужбы.

В последние дни зимы под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Синоптики обещают туман, гололед, усиление ветра в северной половине страны. Здесь же ожидается низовая метель.

Лишь в южных регионах республики, по прогнозам метеорологов, ожидается погода преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью на западе и юго-востоке Казахстана составит от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла, на северо-западе страны – от 3 до 15 градусов ниже нуля, на севере – до 20 градусов мороза, на востоке и в центре ожидается понижение температуры до 25 градусов мороза. На юге страны будет значительно теплее - до +10 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958010-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-poslednie-dni-zimy/