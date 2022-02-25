Дополнительные поезда запустят в Казахстане в дни празднования Наурыза

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Из-за увеличения количества пассажиров во время праздников было решено запустить дополнительные междугородние поезда, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

АО "Пассажирские перевозки" назначили дополнительные коммерческие поезда по следующим направлениям:

Поезд №202/201 сообщением "Нур-Султан Нурлы жол – Шымкент" отправится из столицы 18, 21 и 24 марта. Из Шымкента будет возвращаться обратно в столицу 19, 21 и 25 марта;

Поезд №204/203 сообщением "Нур-Султан Нурлы жол – Алматы-1" из столицы выедет 18 и 21 марта. Обратно этот же поезд отправится 19 и 22 марта;

Поезд №206/205 сообщением "Актобе – Атырау" выедет из Актобе 18 и 20 марта, а из Атырау – 19 и 21 марта;

Поезд №207/208 сообщением "Алматы-2 – Шымкент" отправится из Алматы 18 и 20 марта. Обратно данный поезд будет следовать 19 и 21 марта.

Также сообщается, что до открытия границы между Казахстаном и Россией будут временно сокращены маршруты четырех международных поездов. Они будут следовать по маршрутам во внутриобластном сообщении:

Поезд №7/8 сообщением "Алматы-2 – Саратов" сокращен до станции Уральск курсированием через день. Он начнет выезжать из Алматы с 1 марта по нечетным датам, из Уральска в Алматы – с 4 марта по четным датам;

Поезд №145/146 сообщением "Караганды – Омск" сокращен до станции Петропавловск курсированием через день. Данный состав будет следовать из Караганды в Петропавловск и обратно с 2 марта по четным датам;

Поезд №301/302 сообщением "Алматы-2 – Новосибирск" сокращен до станции Семей курсированием через день. Из Алматы он отправится в путь со 2 марта по четным датам. В обратном направлении этот же поезд начнет следовать с 3 марта по нечетным датам;

Поезд №625/626 сообщением "Атырау – Астрахань" сокращен до станции Дины Нурпеисовой курсированием через день. Из Атырау в обратном направлении состав будет следовать с 2 марта по четным датам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957803-dopolnitelnye-poezda-zapustyat-v-kazahstane-v-dni-prazdnovaniya-nauryza/