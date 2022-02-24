Родные требуют эксгумации тела пенсионерки из Тараза из-за шокирующих кадров с ней

Иллюстративное фото: Yusuke Murata/Getty Images

Тело пенсионерки, которая умерла в интернате для престарелых, требуют эксгумировать ее родные. Они хотят разобраться, из-за чего скончалась их пожилая родственница – родственников насторожили попавшие в Сеть кадры, сообщает КТК.

Видео, на котором видно, что все тело пенсионерки в гематомах и открытых рваных ранах, появилось уже после смерти женщины, утверждают корреспонденты телеканала. На кадрах бабушка жалуется на боль от полученных травм.

Сестру и внучатую племянницу 88-летней женщины видео шокировало.

Сообщается, что пенсионерка несколько лет жила в интернате для престарелых в Таразе. Из-за пандемии посещения были запрещены. Женщина скончалась месяц назад, однако, как передает телеканал, никто из ее родных не знал, что пенсионерка получили травмы.

"Мы готовы на эксгумацию тела, мы готовы на экспертизу, потому что мы сами теперь не знаем, от чего умерла наша бабушка. Я не могу ничего утверждать, да. Но, смотря это видео, даже если бы это была не моя бабушка, невозможно смотреть на это видео без слез", – заявила родственница умершей Регина Абдразакова.

По словам родных, пенсионерка сама просилась в интернат. Она говорила, что ей там нравилось.

Однако после появления этого видео родственники предположили, что бабушку могли избить в учреждении.

Также стало известно о появлении еще одного прижизненного видео с участием пенсионерки, которое тоже насторожило родных. На нем пенсионерка говорит, что ее никто не бил, а она якобы упала с лестницы.

Ситуацию прокомментировал руководитель управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Жорабек Баубеков.

"Было установлено, что в 8:30 утра во время пересменки ночной смены на дневную бабушка осталась одна, вышла из своей комнаты и упала с лестницы второго этажа и покатилась вниз. Вследствие падения у нее на теле образовались гематомы и порезы", – пояснил он.

Также сообщается, что женщина умерла спустя 4 месяца после этого инцидента.

Родные уже никому не верят и обратились в полицию и прокуратуру. А еще хотят, чтобы специальные проверки теперь прошли во всех аналогичных интернатах страны.

Источник: КТК

Внимание, видео содержит шокирующие сцены! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18-ти лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957589-rodnye-trebuyut-eksgumatsii-tela-pensionerki-iz-taraza-iz-za-shokiruyuschih-kadrov-s-ney/