Снег на севере, до -26 градусов: синоптики рассказали о погоде в Казахстане

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на грядущие три дня с 24 по 26 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Эксперты ожидают, что в грядущие три дня вся южная половина страны будет находиться в зоне влияния обширного антициклона, который сохранит там погоду без осадков.

Северная половина, в свою очередь, останется под влиянием фронтальных разделов, продолжится выпадение снега, низовые метели и сильный ветер до 15-23 м/с.

Кроме того, в целом по территории Казахстана может быть туман и гололед.

Столбики термометров на севере страны ночью сохранятся в пределах 5-18 градусов мороза, на востоке и в центре Казахстана ожидается до 8-26 градусов мороза, на юге республики будет от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла, а на западе - от 0 до 10 градусов мороза.

Как указано на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра в Алматы будет переменная облачность без осадков: днем воздух прогреется до 10-12 градусов тепла, ночью температура упадет до минус 1 - плюс 1 градуса.

Жители Нур-Султана 24 февраля также могут ожидать дня без осадков. Днем столбики термометров покажут минус 1-3 градуса, ночью - минус 10-12 градусов.

В Шымкенте на завтра синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем температура воздуха составит 16-18 градусов тепла, ночью - плюс 2-4 градуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957422-sneg-na-severe-do-26-gradusov-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-kazahstane/