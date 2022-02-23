Часть фасада осыпалась у одной из новостроек в Семее

Фасад дома. Кадр из видео: Телеканал "КТК"

Фасад начал осыпаться у одного из новых многоэтажных домов в Семее. Эксперты выясняют причины инцидента, передает телеканал КТК.

По словам местных жителей, недавно возведенный дом в строящемся микрорайоне города начал разваливаться, появились трещины в стенах.

Недавно отделка фасада осыпалась с высоты 10 этажа, не выдержав ухудшения погоды. В результате инцидента никто не пострадал, однако жильцы признались, что боятся более серьезных разрушений в будущем.

"Нет детской площадки. В основном дети играют возле подъездов. Здесь ставят же машины – и просто чисто по счастливой случайности… Вот это то, что падало. Оттуда упало на козырек, и вот этот козырек спас", - пожаловалась журналистам местная жительница Татьяна Жумагулова.

По данным телеканала, дом построили пять лет назад, однако стены, как говорят жильцы, уже покрылись трещинами как снаружи, так и внутри. Люди заделывают щели своими силами.

"У нас везде трещины. Сильные ветра, дует. Все время дверь вот так ходуном ходит. В доме как бы дети маленькие, трое детей. Поэтому хотелось бы, чтобы застройщики устранили эти неполадки", - сказала еще одна жительница дома Дарина Мухамеджанова.

Чиновники сообщили журналистам, что вопрос о том, кто и когда восстановит фасад, решит спецкомиссия. Жителей попросили подождать окончания проверки.

"Этот дом был построен в 17-м году. Срок гарантий был три года. На сегодняшний день, так как срок гарантии истек, нами заявление принято от жильцов и направлено в ГАСК", - указала и. о. главы отдела строительства акимата города Семей Салия Жумабаева.

Жители дома оказались шокированы решением властей и взялись самостоятельно изучать, из чего строили их дом и почему он осыпается. Некоторым из них еще несколько лет платить ипотеку.

Застройщики, тем временем, уже пообещали отремонтировать обвалившийся фасад, однако жители уверены, что надолго ремонта не хватит.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957389-chast-fasada-osypalas-u-odnoy-iz-novostroek-v-semee/