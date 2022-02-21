Снег на севере и до -29 градусов мороза: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на грядущие три дня с 22 по 24 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Синоптики ожидают, что на большей части территории страны со вторника по четверг будет действовать обширный антициклон, который сохранит морозную погоду без осадков.

Вместе с тем, север Казахстана окажется в зоне прохождения фронтальных разделов, из-за чего там выпадет снег, а также возможна метель с усилением ветра до 15-23 м/с.

Также в целом по стране будет туман и гололед.

Температурный фон в разных областях республики прогнозируется следующий:

на севере и в центре ночью температура сохранится в пределах 5-20 градусов мороза;

и в ночью температура сохранится в пределах 5-20 градусов мороза; на востоке ожидается до 10-29 градусов мороза;

ожидается до 10-29 градусов мороза; на юге - от 5 градусов мороза до градусов 5 тепла;

- от 5 градусов мороза до градусов 5 тепла; на западе показатели понизятся до 0-10 градусов мороза.

Как указывается на официальном сайте "Казгидромета", 22 февраля в Алматы осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, ночью будет от 3 до 5 градусов со знаком "минус".

В Нур-Султане завтра синоптики обещают снег, днем температура воздуха составит минус 2-4 градуса, ночью - минус 6-8 градусов по Цельсию.

Жителей Шымкента, по данным экспертов погодной службы, завтра ожидает теплый солнечный день. Столбики термометров покажут плюс 13-15 градусов днем и от нуля до плюс 2 градусов ночью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957055-sneg-na-severe-i-do-29-gradusov-moroza-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/