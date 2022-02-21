Один маршрут изменил схему движения в Нур-Султане

Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Жителей и гостей столицы предупреждают об изменении схемы движения маршрута №14 - из-за ремонтных работ на дороге автобус будет ездить по другим улицам. Схему движения опубликовал официальный Instagram-аккаунт компании City Transportation Systems.

"В связи с ремонтными работами временно изменена схема движения маршрута №14", - говорится в сообщении.

Если раньше маршрут №14 ездил по улице Сатпаеа и улице Обаган, то теперь с проспекта Кошкарбаева общественный транспорт будет сразу выезжать на проспект Тауелсизидик и далее на проспект Момышулы.

Отметим, нововведение является временным - старая схема будет возвращена по окончании ремонтных работ на улицах Сатпаева и Обаган.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957007-odin-marshrut-izmenil-shemu-dvizheniya-v-nur-sultane/