Сбегал из ловушек: обнаглевшего волка поймали живьем в ЗКО (видео)

Кадр из видео: телеканал "Астана"

В Западно-Казахстанской области обнаглевшего волка поймали живьем. Жители утверждают, что хищник наведывался на чабанские точки в Бокейординском районе, он осмелел настолько, что приходил даже днем, передает телеканал "Астана".

Люди переживали за скот, устраивали облавы, но непрошеный гость сбегал из ловушек, а приманки обходил стороной. В итоге зверя все-таки удалось поймать, загнав на снегоходах до изнеможения. К слову, у сельчан была на это лицензия.

Специалисты отмечают, что волков в регионе стало больше из-за теплой зимы. Потому что при комфортной температуре способны выжить даже слабые особи. Обычно именно они и выходят к людям, чтобы добыть пропитание.

В этом сезоне в Западно-Казахстанской области установлен лимит на отстрел 196 волков.

Как отметил главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Изимгалиев, по данным научных организаций, на территории региона насчитывается порядка 1000 особей.

Отстрел производится в случаях нападения на домашний скот или свидетельств захода волков в населенные пункты.

"На сегодняшний день местными исполнительными органами были зафиксированы несколько случаев нападения волков на домашний скот", - добавил специалист.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956750-sbegal-iz-lovushek-obnaglevshego-volka-poymali-zhivem-v-zko-video/