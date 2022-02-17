В Казнете пустили слух о целебных свойствах самогона

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В казахстанских социальных сетях распространили фейк о том, что самогон может защитить от онкологии, инфарктов и деменции.

Авторы фейка уверяют, мол, израильские ученые доказали, что самогон может излечить рак. Специалисты StopFake.kz рекомендуют не верить этой информации.

Во-первых, текст сообщения является почти полной копией статьи о целебных свойствах виски, которая появилась в 2005 году. По словам фактчекеров, в новом фейке лишь заменили слово "виски" на "самогон".

Что касается виски, ученые действительно выдвигали теорию о том, что, гипотетически, солодовый виски может защитить от рака, так как содержит эллаговую кислоту.

Подобные статьи появлялись в 2018 году и ссылались на исследование медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center.

Это, действительно, реальное исследование, авторы которого собирались изучать влияние умеренного употребления спиртного на здоровье сердечно-сосудистой системы. Но о конкретном виде алкоголя или об онкологии в исследовании ничего не говорилось.

"Планировалось, что в исследовании будут участвовать 7800 человек в возрасте 50 лет, за которыми будут наблюдать в течение 6 лет. Однако через полгода проект прекратили из-за того, что обнаружили связь между исследователями и производителями алкоголя", – объясняют фактчекеры.

Таким образом, хоть исследование и планировалось, доказать, что виски или другой спиртной напиток может предотвратить болезни, не удалось.

Также, согласно Всемирному фонду исследования рака, любой вид алкоголя, так или иначе, связан с развитием некоторых видов рака.

Кроме того, Американское онкологическое общество заявляет, что употребление алкоголя повышает риск развития рака ротовой полости, горла, гортани, пищевода, толстой и прямой кишки, а также молочной железы, предупреждают фактчекеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956563-v-kaznete-pustili-sluh-o-tselebnyh-svoystvah-samogona/