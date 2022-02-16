Сотрудницу суда арестовали за пьяную езду в Павлодаре

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Главного специалиста Павлодарского областного суда задержали за нахождение за рулем Hyundai Accent в нетрезвом состоянии и арестовали на 15 суток, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Павлодарского областного суда.

Девушку задержали в Павлодаре 4 февраля примерно в полночь. Полицейские отстранили ее от управления автомобилем и отправили на медосвидетельствование, которое подтвердило их догадки об опьянении.

Стражи порядка составили административный протокол, однако сразу рассмотреть дело не удалось.

"Вину она не признала. Не соглашаясь с протоколом об административном правонарушении, обжаловала его в предусмотренном главой 44 КоАП РК порядке. На основании требований ч.4 ст.829-5 КоАП РК суд обязан приостановить срок рассмотрения дела.

Постановлением суда от 15 февраля 2022 года жалоба на протокол об административном правонарушении оставлена без удовлетворения, после чего рассмотрение дела продолжено с принятием окончательного решения", - сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

В итоге сотрудницу суда арестовали на 15 суток, а также лишили прав на 7 лет.

Кроме того, направлено частное постановление в адрес ДП Павлодарской области из-за несвоевременного назначения химики-токсикологической экспертизы по ходатайству водителя. Это стало причиной отложения судебного заседания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956309-sotrudnitsu-suda-arestovali-za-pyanuyu-ezdu-v-pavlodare/