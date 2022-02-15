Ведра вместо санузла: на условия в сельской школе пожаловались родители в СКО (видео)

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Родители школьников из Акжарского района Северо-Казахстанской области пожаловались на условия в учебном заведении - на стенах школы из-за сырости появился мох, пол давно прогнил, а вместо санузла в школе стоят ведра. В управлении образования региона прокомментировали ситуацию.

В Киевской средней школе села Киши-Караой в Акжарском районе побывали корреспонденты телеканала "Астана".

Состояние здания школы оставляет желать лучшего. Всего же в школе обучается 72 ученика и 15 воспитанников мини-центра. Их родители с ужасом ждут весенней оттепели.

"Школа находится в плачевном состоянии. Это можно наблюдать в таких помещениях, как спортивный зал, актовый зал, учительская и кабинет самопознания – там протекает кровля. Огромное количество потеков по потолку и на стенах – там произрастает плесень, мох. Половые доски сгнили", – сетует жительница села Асель Молкоедова.

Давно пришел в негодность в школе и санузел. Из удобств - лишь ведра.

По словам местных жителей, капитального ремонта в школе не было уже больше 40 лет. В управлении образования говорят, что ежегодно "латают" дыры в кровле, а вот для основательного ремонта нужно 250 млн тенге.

"Неоднократно до этого были проведены текущие ремонты данного вида кровли, но эффекта это не дало, к сожалению. Буквально в прошлом году была разработана ПСД, прошла госэкспертизу. Сейчас мы подали дополнительную бюджетную заявку на выделение денежных средств на ремонт данной школы. Такого не должно быть, дети должны заниматься в безопасных условиях, это понятно", - заявил глава Управления образования СКО Назир Жашибеков.

В Управлении образования СКО отмечают, что за последние 3 года было отремонтировано 302 школы на почти 14 млрд тенге. В этом году также планируется преобразить 25 объектов образования.

Между тем, по данным телеканала, только на севере страны капитального ремонта требуют 39 учебных заведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956091-vedra-vmesto-sanuzla-na-usloviya-v-selskoy-shkole-pozhalovalis-roditeli-v-sko-video/