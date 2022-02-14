"Верю, что у нас будет счастливая семья": осужденный в Костанае поделился своей историей любви

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Осужденный отбывает наказание в следственном изоляторе в Костанае. Свою историю знакомства с будущей супругой мужчина рассказывает с трепетом, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

"Познакомился с девушкой в 2018 году на ледовом катке. Увидел, что она плохо стоит на коньках, решил ей помочь. После проводил до дома. Сначала просто общались, потом поняли, что друг без друга не можем, с того момента не расставались, пока я не попал за решетку", - рассказывает заключенный.

Молодые люди стали жить вместе, мужчина сделал предложение руки и сердца. Однако его задержали.

"Я осужден по статье 192 части 2 УК РК за разбой. Грабил ломбарды. Общий срок дали 5 лет, вот отбываю наказание. Знаю, что преступил закон, мне стыдно перед близкими, но, надеюсь, что выйду на свободу, у нас будет счастливая семья", - делится осужденный.

За решеткой мужчина уже почти год. Психологи учреждения отмечают, что для многих осужденных большой мотивацией к скорейшему освобождению является поддержка со стороны семьи и близких. Чем крепче связь, тем легче заключенному осознать свои ошибки и не совершать их в дальнейшем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956027-veryu-chto-u-nas-budet-schastlivaya-semya-osuzhdennyy-v-kostanae-podelilsya-svoey-istoriey-lyubvi/