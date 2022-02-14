Посетителей супермаркета в Алматы напугало видео с "автоматом" на заднем сиденье машины

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В соцсетях активно обсуждается видеозапись, на которой показан "автомат", лежащий в салоне авто на парковке у супермаркета в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с "автоматом" было опубликовано на странице "Специально для КрисПи | Алматы" в Instagram.

Автор видео заснял машину марки Mitsubishi красного цвета, в салоне которой лежит вещь, похожая на автоматическую винтовку. В описании к посту говорится, что ролик был снят в 15:26 13 февраля. Автор отправил материалы в полицию для проверки.

Корреспондент NUR.KZ обратился в пресс-службу ДП города Алматы за комментарием касательно данного инцидента.

Начальник УП Бостандыкского района Думан Аухадиев рассказал, что владельца машины нашли, он позволил полицейским проверить подозрительный предмет.

Автомат, лежавший в салоне, оказался игрушечным. Владелец авто написал объяснительную, в которой указал, что "автомат" принадлежит его малолетнему сыну.

В полиции также поблагодарили алматинцев с активной гражданской позицией за их бдительность и отзывчивость, а также за содействие в обеспечении правопорядка в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1956008-posetiteley-supermarketa-v-almaty-napugalo-video-s-avtomatom-na-zadnem-sidenii-avto/