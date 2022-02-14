Песчаная буря накрыла Мангистау (видео)

Кадр из видео: lada.kz

Мангистаускую область накрыла песчаная буря, из-за чего видимость на некоторых дорогах сильно ухудшилась. В связи с этим полиция опубликовала обращение к водителям.

По данным издания Lada.kz, ограничена видимость на трассах Жанаозен - Жетыбай и Жетыбай - Актау.

Несмотря на плохие погодные условия, закрывать дороги в регионе не стали, однако полиция записала видеообращение к водителям - оно появилось на официальной Instagram-странице ДП региона.

Стражи порядка призвали автолюбителей не выезжать в дальний путь без особой надобности.

"В связи с ухудшившимися погодными условиями и пыльной бурей Департамент полиции Мангистауской области просит вас быть предельно внимательными и осторожными при длительных поездках, а также не выезжать на трассу при отсутствии крайней необходимости!

Призываем строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим", - говорится в сообщении правоохранителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955918-peschanaya-burya-nakryla-mangistau-video/