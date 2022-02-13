Сильный снег и метель: казахстанцев предупредили о непогоде

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На большей части Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение, об этом сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

Как сообщили в метеоцентре, завтра, 14 февраля, в Нур-Султане прогнозируется снег, днем сильный снег, метель. Ночью туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с.

По данным синоптиков, 14 февраля в Актюбинской области ночью на юге области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, в центре, на юге и востоке области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области завтра возможен ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем 14 февраля на юго-востоке, в центре Акмолинской области ожидается сильный снег. На большей части области метель. Ночью на юго-востоке, севере области ожидается туман и сильный ветер.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют гололед. Ветер северо-западный, ночью на большей части области 15-20 м/с.

14-15 февраля на юго-западе Жамбылской области, по данным метеоцентра, возможен ветер 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с, днем 14 февраля, ночью 15 февраля временами до 30 м/с и более.

Утром и днем 14 февраля в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере области туман. На севере, западе области, в горных, предгорных районах гололед. Ветер западный, северо-западный на западе, юге области и в предгорных районах 17-22 м/с, в горных районах и на севере области 25 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.

В Шымкенте утром возможен гололед. Ветер западный, северо-западный порывы 17-22 м/с.

Предстоящей ночью на большей части Кызылординской области пройдут осадки (дождь, снег), возможен гололед. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, в центре, днем на большей части области 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20 м/с.

14 февраля на западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается метель. Днем в центре области сильный снег. Ветер южный с переходом на западный, на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Павлодарской области возможен туман, днем на юге области низовая метель. Ветер юго-западный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955896-silnyy-sne-i-metel-kazahstantsev-predupredili-o-nepogode/