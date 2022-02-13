Пьяный подросток ехал за рулем машины в Павлодарской области

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Павлодарские полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный подросток, сообщается в официальном Instagram ДП региона.

Несовершеннолетнего водителя задержали в ходе рейда в селе Ивановка поздним вечером. Молодой человек вел машину марки "ВАЗ-21093".

Начальник районного отдела полиции Арман Каримов отметил, что в ходе проверки стало ясно, что за рулем находится 16-летний парень, у которого отсутствуют водительские права. Помимо этого, полицейские почувствовали резкий запах алкоголя.

Освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в отношении несовершеннолетнего водителя было возбуждено административное производство, материалы были направлены в суд.

Постановлением суда штраф в размере 10 МРП был наложен на законного представителя – отца несовершеннолетнего.

Отмечается, что похожий случай не так давно был выявлен в селе Песчаное. Там нетрезвый водитель без прав управлял автомашиной марки "ВАЗ-21114".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955863-pyanyy-podrostok-ehal-za-rulem-mashiny-v-pavlodarskoy-oblasti/