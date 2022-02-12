Новую функцию внедрили в камеры "Сергек" в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В работу аппаратно-программного комплекса "Сергек" в Нур-Султане включили дополнительную функцию. Она призвана повысить безопасность пешеходов на дорогах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

"На сегодняшний день на 26 регулируемых пешеходных переходах города Нур-Султана разработана и включена дополнительная функция аппаратно-программного комплекса "Сергек" по выявлению нарушений "Проезд на запрещающий сигнал светофора".

Данное новшество введено в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Безопасность детей на дорогах", – говорится в сообщении полиции.

В пресс-службе ДП отметили, что в 2021 году на пешеходных переходах города произошло 98 аварий. На регулируемых переходах произошло 38 наездов на пешеходов, и 60 – на нерегулируемых.

В результате ДТП 95 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

"Департамент полиции, обращаясь ко всем участникам дорожного движения, рекомендует проявлять взаимное уважение друг к другу, а водителям – быть внимательными и снижать скорость, увидев пешехода", – заключили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955795-novuyu-funktsiyu-vnedrili-v-kamery-sergek-v-nur-sultane/