"Заболел живот, температура под 40": пятилетняя девочка из Экибастуза борется с опухолью в тазу

Малика Амангельдi. Фото: из личного архива

Перед Наурызом в 2021 году у пятилетней Малики Амангельдi из Экибастуза заболел живот и поднялась температура тела до 40 градусов. С подозрением на аппендицит девочку увезли в больницу. Аппендицит не подтвердился, как и пиелонефрит, на который ребенка тоже решили проверить. Но дальнейшее обследование показало страшное - у малышки развилась онкология, передает NUR.KZ.

Несмотря на то, что УЗИ показывало хорошую картину, анализ крови говорил об обратном - в крови девочки находится инфекция.

Пять дней Малика с мамой пролежали в больнице, девочка принимала антибиотики, после чего с улучшением ее выписали домой. Но в течение полугода у нее периодически продолжала подниматься температура, которую медики списывали на вирус и назначали лечение.

"13 сентября в 5 утра у Малики снова поднялась температура. От боли в животе ребенок плакал. Прощупав животик, я обнаружила уплотнение. Мы срочно поехали в больницу. У ребенка взяли всевозможные анализы. УЗИ показало образование в мочевом пузыре. За тот месяц доченька похудела на 6 кг.

Нас отправили к онкологу в Павлодарскую областную больницу, где по результатам УЗИ ребенку поставили под вопросом тератому на правом яичнике. После этого нас отправили в центр Материнства и детства в Нур-Султан на госпитализацию.

6 октября Малику прооперировали, опухоль за это время уже увеличилась в два раза. Наша доченька во время операции потеряла много крови, ей делали переливание. 14 октября пришли результаты гистологии, злокачественная эмбриональная рабдомиосаркома мягких тканей малого таза", - рассказывает мама девочки Маржан Пушканова.

Помимо этого, на МРТ обнаружили образования между толстым и тонким кишечником. Было пройдено три курса химиотерапии. На третий день после выписки у Малики поднялась температура. Онколог прописал ей антибиотики, отправив домой.

"Нами было принято решение лететь в Турцию, в клинику "Мемориал". После консилиума, врачи приняли решение об операции. После операции Малике нужно будет пройти курсы химиотерапии и лучевой терапии. Клиника выставила счет 57 600 долларов - 25 067 520 тенге. Мы уже собрали 849 540 тенге. Осталось собрать 24 217 980 тенге. Помогите, пожалуйста, нашей доченьке победить", - заключила мама.

Реквизиты:

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Пушканова Маржан (мама) Kaspi: 4400 4301 4638 7334

Тел.: +77053138353

Пушканов Болат (папа)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955547-zabolel-zhivot-temperatura-pod-40-pyatiletnyaya-devochka-iz-ekibastuza-boretsya-s-opuholyu-v-tazu/