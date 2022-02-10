Туалеты по цене квартиры закупили в ВКО

Фото: Виктор Абакумов/yk-news.kz

В соцсетях обсуждают покупку компанией "Таза Өскемен", которую курирует акимат Усть-Каменогорска, туалетов по цене квартиры. В государственном казенном предприятии прокомментировали ситуацию, передает YK-news.kz.

На сайте госзакупок нашли объявление о покупке организацией 6 туалетов по 3 с лишним млн тенге и одного - за почти 5,5 млн тенге, то есть на общую сумму около 24 млн тенге.

Пользователей возмутили завышенные цены. Некоторые отметили, что за 5,5 млн тенге можно купить однокомнатную квартиру в Усть-Каменогорске, а на 24 миллиона - 4 квартиры.

Скриншот: goszakup.gov.kz

В КГП "Таза Өскемен" изданию пояснили, что речь идет о стационарных благоустроенных туалетных модулях, которые установят на некоторых конечных автобусных остановках и в общественных местах. Сделают это по просьбе перевозчиков, водителей и кондукторов.

В компании отметили, что конкурс прошел, товар поставлен, но есть замечания к качеству монтажа, поэтому оплату пока не производили.

"Сейчас идет процесс согласования с владельцами инженерных сетей по подключению", - сообщил руководитель КГП "Таза Өскемен" Нурлыбек Шерубаев.

По его словам, подобные туалеты уже установлены в Усть-Каменогорске на набережной имени Е.П. Славского и возле реки Комендантки.

Помимо конечных остановок модуль планируют поставить на аллее в 19 микрорайоне.

"Уважаемые горожане, мы готовы рассмотреть ваши предложения по установке аналогичных модулей", - отметил Нурлыбек Шерубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955483-tualety-po-tsene-kvartiry-zakupili-v-vko/