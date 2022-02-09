Обрушение недостроенного здания сняли на видео в Нур-Султане

Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

В Нур-Султане снесли недостроенное здание, расположенное рядом со зданием Министерства иностранных дел Казахстана. Момент обрушения долгостроя сняли на видео.

Видеороликом поделился Instagram-паблик astanovka98.

"Если вы слышали оглушительный грохот в районе МИД около часа назад, то не пугайтесь: это просто долгострой снесли", - говорится в публикации.

Информацию о сносе прокомментировали МИА "Казинформ" в АО "Социально-предпринимательская корпорация "Astana".

"Из-за того, что объект ранее был признан долгостроем, велись работы по его сносу. Напоминаем, что здание было возведено с нарушениями правил строительных работ.

К тому же, из-за долгого простоя конструкции сооружения были повреждены. Стоит отметить, что земельный участок закреплен за инвестором", - пояснили в пресс-службе АО "СПК "Astana".

Ранее в центре Алматы снесли незаконно возведенные здания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1955256-obrushenie-nedostroennogo-zdaniya-snyali-na-video-v-nur-sultane/